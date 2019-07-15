Анюков рассказал, кому посвятил победу над ЦСКА
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков поделился эмоциями после победы над московским ЦСКА в дебютном матче сезона в Российской Премьер-Лиге. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» и закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
«Ощущения радостные. Первая победа в сезоне и над серьёзным соперником. Нужно продолжать в том же духе. Всем болельщикам спасибо за поддержку. Хочу посвятить эту победу болельщикам „Крыльев“ и своему отцу, который был ярым поклонником самарской команды, с детства брал нас на стадион. Он всегда переживал за „Крылья“ и мечтал, чтобы я завершил свою карьеру по возможности именно здесь», — цитирует Анюкова официальный сайт самарской команды.
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА благодаря дублю Соболева
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