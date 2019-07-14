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«Крылья Советов» обыграли ЦСКА благодаря дублю Соболева

«Крылья Советов» обыграли ЦСКА благодаря дублю Соболева
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» обыграли московский ЦСКА со счётом 2:0. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч петербургский арбитр Кирилл Левников, которому ассистировали Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал нападающий самарского клуба Александр Соболев. Голевой передачей отметился полузащитник Дмитрий Кабутов. Вскоре Соболев оформил дубль, реализовав 11-метровый. Пенальти был назначен за фол защитника ЦСКА Виктора Васина на Соболеве.

В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 20 июля. ЦСКА в этот же день предстоит домашний матч с «Оренбургом».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
14 июля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 – Соболев – 51, 2:0 – Соболев – 58 (пен)
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