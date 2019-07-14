«Крылья Советов» обыграли ЦСКА благодаря дублю Соболева
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» обыграли московский ЦСКА со счётом 2:0. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч петербургский арбитр Кирилл Левников, которому ассистировали Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.
Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал нападающий самарского клуба Александр Соболев. Голевой передачей отметился полузащитник Дмитрий Кабутов. Вскоре Соболев оформил дубль, реализовав 11-метровый. Пенальти был назначен за фол защитника ЦСКА Виктора Васина на Соболеве.
В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 20 июля. ЦСКА в этот же день предстоит домашний матч с «Оренбургом».
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