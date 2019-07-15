УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

Первая фаза продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года установила рекорд. УЕФА получил заявки на 19,3 млн билетов. За аналогичный период перед Евро-2016 было подано заявок на 11 млн билетов.

На финал, который состоится 12 июля 2020 года на «Уэмбли», запрошено 1,9 млн билетов. Это в 22 раза больше, чем вмещает стадион. Билеты на финал пользуются самым высоким спросом среди 51 матча Евро-2020. Самым высоким спросом среди местных болельщиков пользуются билеты на матчи в Санкт-Петербурге. Из России поступил 81% заявок на эти игры.

«При таком спросе УЕФА призывает болельщиков, чьи заявки выберут в жеребьёвке, вовремя оплатить билеты. Иначе велик риск пропустить крупнейший чемпионат Европы в истории. Другой возможности купить билеты на Евро-2020 может и не быть», — говорится на официальном сайте организации.