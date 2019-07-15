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Джано: «Спартак» — моя жизнь, сделаю всё, чтобы она продлилась как можно дольше

Джано: «Спартак» — моя жизнь, сделаю всё, чтобы она продлилась как можно дольше
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Джано в социальной сети опубликовал сообщение, посвящённое тому, что ровно 10 лет назад он дебютировал в официальном матче за основной состав красно-белых.

«15.07.2009. Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком «Спартака» и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба! Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня! „Спартак“ — моя жизнь. И буду делать всё, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи ещё впереди. Я люблю вас, красно-белые!» — написал Джано в «Инстаграме».

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