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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 55 млн по Бруну Фернандешу

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 55 млн по Бруну Фернандешу
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» продолжает продумывать возможности приобретения полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Как сообщает The Independent, «красные дьяволы» готовят для португальского клуба предложение по 24-летнему футболисту, которое должно составить £ 50 млн (более € 55 млн). Ожидается, что это предложение будет сделано в течение ближайших трёх недель.

При этом, по словам издания, «Спортинг» вряд ли захочет отпускать Фернандеша за такую сумму и потребует больше. Ранее сообщалось, что лиссабонцы установили на хавбека ценник в € 70 млн.

Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти). Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.

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