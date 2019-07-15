Сёмин: отсутствие ведущего игрока — проблема, тем более Смолов набрал кондиции

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», а также высказался об отсутствии в заявке команды нападающего Фёдора Смолова.



«Чемпионат всегда очень сложно открывать, для игроков обеих команд есть определённое волнение, определённые недоработки после сборов. Матч будет сложным, тем более что в «Рубине» очень многое изменилось, мы почти не знаем эту команду. Может быть много сюрпризов.



Травма Смолова? Для нас вообще большая проблема, когда не играет ведущий игрок — Фарфан, Фернандеш и так далее. Любой хороший игрок, который не может принять участия, — это минус. Тем более Смолов набрал хорошие кондиции.



Будем ли играть первым номером, учитывая перемены в «Рубине»? Мы вообще играем от себя. Учитываем соперника, но не подстраиваемся», — сказал Сёмин в эфире канала «Матч Премьер».