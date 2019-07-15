Докампо: я главный тренер «Рубина» только по техническим причинам

Испанский тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал тот факт, что заявлен в качестве главного тренера команды, и рассказал о подготовке казанцев к новому сезону РПЛ.
«Мы с Романом Шароновым знакомы ещё с академии, и проблем не было в этом плане. На чём строится команда? Сейчас посмотрите, это будет интересно. Мы хорошо готовились к сезону. Надеюсь, всё будет хорошо и все будут довольны.
Я главный тренер «Рубина» только по техническим причинам. С Романом очень легко работать, потому что он всегда доверяет всем окружающим. Всё будет хорошо.
Понятно, что «Локомотив» — не самая удобная команда для начала сезона. Но придётся со всеми играть. Мы относимся к этому спокойно и подходим к матчу с уверенностью.
Кварацхелия — очень качественный игрок. Это вообще суперигрок! Нам он будет очень полезен. Он очень хорош технически. Очень хорошо, что он приехал к нам», — заявил Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, 45-летний испанец ранее уже работал в «Рубине» в качестве тренера-методиста академии с 2012 по 2017 год.
Докампо формально занимает должность главного тренера клуба из-за отсутствия у Романа Шаронова необходимой для работы в Премьер-Лиге лицензии Pro. Шаронов только осенью поступит на обучение на лицензию Pro, после чего будет заявлен «Рубином» в качестве главного тренера.
- 15 июля 2019
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