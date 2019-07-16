Гол Кварацхелии и блестящий штрафной Миранчука — в обзоре игры «Локо» — «Рубин»
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Рубин». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
В середине первого тайма, на 23-й минуте, «железнодорожники» получили возможность выйти вперёд, однако полузащитник Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. Уже во второй половине встречи, на 66-й минуте, «Локомотив» всё же открыл счёт — отличился брат хавбека Алексей. Спустя 10 минут гости восстановили равенство в счёте усилиями полузащитника Хвичи Кварацхелии. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги по итогам 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате».
Видеообзор матча «Локомотив» — «Рубин» доступен на канале РПЛ в RuTube.
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