Министр спорта Камеруна раскритиковал Зеедорфа после вылета из Кубка Африки

Министр спорта Камеруна Нарцисс Муэль Комби выразил мнение, что главный тренер сборной Кларенс Зеедорф должен покинуть свой пост после вылета команды из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.
«Вопрос о сохранении Зеедорфа будет поднят. Учитывая все обстоятельства, я не верю, что мы придём к соглашению по новому контракту. Его сохранение на посту видится мне проблематичным.
Наша сборная играла в неэффективный, однообразный и предсказуемый футбол. В составе не было явного лидера. Вылет из турнира на столь ранней стадии показал, что тренер не способен построить команду, которая смогла бы побеждать в соревнованиях. Зеедорфу было сложно управлять составом, и он не преуспел в вопросах наведения порядка и дисциплины. Он не подходит для этой работы», — цитирует министра Football Italia со ссылкой на CRTV.
- 16 июля 2019
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