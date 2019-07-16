Заканчивается регистрация на футбольную викторину. Есть места для пяти команд

«Чемпионат» и Quiz Time (https://vk.com/quiz_time) продолжают серию футбольных квизов.

В новой игре, которая пройдёт завтра, 17 июля, в баре Stage на Добрынинской, ещё есть пять мест для команд от 2 до 7 человек. Стартовый свисток — в 20:00. Задания викторины подготовлены опытным автором, читателем «Чемпионата» со стажем.

Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. Знания в футболе приветствуются, но порой достаточно только логики и чувства юмора.

Постоянные читатели «Чемпионата» опредёленно будут иметь преимущество, так как большинство заданий базируется на новостях и статьях с сайта. Команды, входящие в топ-10 рейтинга игры, смогут принять участие на специальных условиях: Манчестер у Оли, #Хосонов, Прорыв Набабкина, «Чемпионат», Мы из Газеты, Old G, Паровозики, Диванные эксперты, Геобитва, 4-2-4. Регистрация будет закрыта 17 июня в 12:00 (https://quiz-time.timepad.ru/event/1014639/).