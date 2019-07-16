Лоськов: согласен ли на 10-й номер для Ал. Миранчука? Я бог, что ли? Пусть берёт

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что не будет переживать, если хавбек «железнодорожников» Алексей Миранчук получит майку с 10-м номером, под которым он ранее играл за клуб.

«Согласен ли, чтобы у Лёши Миранчука был 10-й номер? Я что, бог, что ли? Пусть берёт. Мне-то что», — сказал Лоськов в интервью YouTube-каналу «Красава».

23-летний Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.

В стартовом матче нынешнего сезона с «Рубином» (1:1) Миранчук стал автором единственного гола «Локомотива». Контракт хавбека с клубом действует до лета 2021 года.