Ал. Миранчук — о голе со штрафного: попал, исполнил, забил

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал стартовый матч команды в новом сезоне Российской Премьер-лиги. Подопечные Юрия Сёмина не сумели обыграть «Рубин» (1:1), Алексей забил со штрафного, а его брат Антон не сумел реализовать пенальти.



«Как решился на удар? Хорошая позиция, тем более отрабатываем штрафные. Просто не было смысла делать подачу. Попал, исполнил, забил.



Пропустили гол, какой-то навес с фланга получился, мяч всех пролетел, и Хвича замкнул, поймав на противоходе Гилю. Ну ничего страшного, бывает. Жалко, не дожали, но начало положено. Дальше только удачи и побед нам желаю.



Не сказал бы, что у нас не было моментов в первом тайме. У брата был момент с пенальти, ещё был момент. Жалко, что не забили, а так бы, думаю, было легче. Результат получился такой, просто дальше будем работать.



Как держался Антон после незабитого пенальти? Да ничего, все профессионалы, все всё прекрасно понимают. Жалко, что не выиграли. Но, думаю, Антон с этим спокойно справился», — заявил Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».

Хусаинов: по новым правилам, гол Миранчука «Рубину» засчитывать было нельзя