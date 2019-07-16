Ал. Миранчук: если останусь в России, потом просто буду жалеть

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мыслями о возможном переезде в европейский футбольный чемпионат.

«После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости – все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб.

Середнячок в Испании или топ в Англии, но на скамейке запасных? Я за Испанию. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь», — заявил Миранчук в интервью на канале «КраСава» в Youtube.