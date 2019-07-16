Ал. Миранчук: если останусь в России, потом просто буду жалеть
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мыслями о возможном переезде в европейский футбольный чемпионат.
«После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости – все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб.
Середнячок в Испании или топ в Англии, но на скамейке запасных? Я за Испанию. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь», — заявил Миранчук в интервью на канале «КраСава» в Youtube.
- 16 июля 2019
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