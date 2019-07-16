Фернандо может перейти в «Дженоа»

Как стало известно «Чемпионату», «Дженоа» ведёт активные переговоры со «Спартаком» по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Фернандо.

Решение может быть принято в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн.

Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

«Дженоа» в прошлом сезоне финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. Генуэзский клуб с трудом избежал вылета, опередив «Эмполи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.