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«Рубин» может арендовать Мостового и Ломовицкого

«Рубин» может арендовать Мостового и Ломовицкого
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий и хавбек «Зенита» Андрей Мостовой в ближайшее время могут на правах аренды перейти в «Рубин». Об этом в телеграм-канале сообщает спортивный комментатор Нобель Арустамян.

«Очень вероятно, что «Спартак» отдаст в аренду на год Ломовицкого в «Рубин». Сделка может быть оформлена уже в ближайшие пару дней. «Рубин» также близок к годичной аренде футболиста системы «Зенита» Андрея Мостового, который может сыграть на обоих флангах. «Зенит» отказывается включать пункт о выкупе игрока, однако переговоры находятся на продвинутой стадии», — пишет Арустамян.

В минувшем сезоне Ломовицкий принял участие в 24 играх «Спартака». На счету игрока 1 результативная передача. Полузащитник связан со столичным клубом контрактными обязательствами до лета 2023 года.

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