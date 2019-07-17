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Директор белорусского клуба отправится в Москву для поиска спонсора

Директор белорусского клуба отправится в Москву для поиска спонсора
Футбол / Прочие турниры 0

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин рассказал, каким образом клуб будет преодолевать финансовый кризис, поставивший под вопрос существование команды.

«Годовой бюджет у нас сформирован. Мы ежемесячно получали финансы за определенные услуги, выставляли счета. Жили от месяца к месяцу. Гарантий на год или на полгода не было. Я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять „Торпедо“. Мы в устной форме обговорили все финансовые вопросы: сколько нужно, чтобы доиграть чемпионат, сколько нужно, чтобы погасить долги. Если все срастется, то „Торпедо“ продолжит играть в высшей лиге», — сказал Салангин в эфире телеканала «Беларусь 5».

После 15 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Источник: Прессбол

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