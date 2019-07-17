«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера
Новым главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» сегодня, 17 июля, стал Стив Брюс. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на три года. Брюс сменил на этом посту Рафаэля Бенитеса.
«Я очень рад и невероятно горд стать главным тренером „Ньюкасла“. Это клуб моего детства и моего отца. Перед нами стоят большие задачи, но я и мои помощники готовы к этому», — сказал Брюс.
Брюс ранее работал в «Бирмингеме», «Уиганн», «Сандерленде», «Халл Сити» и «Астон Вилле». Бенитес работал с «Ньюкаслом» с марта 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.
Брюс должен стать новым наставником «Ньюкасла»
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