«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» сегодня, 17 июля, стал Стив Брюс. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на три года. Брюс сменил на этом посту Рафаэля Бенитеса.

«Я очень рад и невероятно горд стать главным тренером „Ньюкасла“. Это клуб моего детства и моего отца. Перед нами стоят большие задачи, но я и мои помощники готовы к этому», — сказал Брюс.

Брюс ранее работал в «Бирмингеме», «Уиганн», «Сандерленде», «Халл Сити» и «Астон Вилле». Бенитес работал с «Ньюкаслом» с марта 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.