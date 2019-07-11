Брюс должен стать новым наставником «Ньюкасла»

Новым главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» должен стать Стив Брюс. Как сообщает The Telegraph, официально о назначении 58-летнего специалиста будет объявлено в ближайшее время.

Издание отмечает, что Брюс, который на этом посту сменит Рафаэля Бенитеса, должен присоединиться к команде ещё до начала азиатского турне «сорок», которое начнётся на следующей неделе.



Брюс ранее работал в «Бирмингеме», «Уиганн», «Сандерленде», «Халл Сити» и «Астон Вилле». Бенитес работал с «Ньюкаслом» с марта 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ. 24 июня «Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса.