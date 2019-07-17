Набиуллин: никаких обид на «Зенит» нет. Не играл — значит сам виноват

Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России со своим бывшим клубом петербургским «Зенитом». Встреча состоится 21 июля в Сочи и начнётся в 21:30 мск.
«Мы постараемся показать хорошую игру, будем биться в каждом эпизоде. Уверен, болельщики получат удовольствие от этого поединка.
Я играл в „Зените“ полтора года, никакой обиды, побуждающей меня играть жёстко, нет. Скажу так: нас просто ждёт хороший матч, к которому мы будем полностью готовы. Да, особый настрой присутствует, но не более того.
Зенитовский этап карьеры — это было хорошее время. У нас была цель стать чемпионами — мы её достигли. Переход в „Зенит“ стал для меня первым, я сделал большой шаг вперёд. Я повзрослел, возмужал. И в „Рубине“, и в „Зените“ я получил очень много хорошего, прогрессировал и развивался как человек. Что не получилось? Возможно, был какой-то страх брать игру на себя. Я знал, что в „Зенит“ попадают лучшие игроки, и, возможно, именно излишняя скованность не позволила мне раскрыть свои лучшие качества.
Сидеть на скамейке запасных очень тяжело, но никаких обид на „Зенит“ у меня не было. Копался в себе, думал, что я сделал не так. Не играл? Значит, сам виноват», — приводит слова Набиуллина Bobsoccer.
- 17 июля 2019
-
14:36
-
14:19
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:43
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:39
-
12:19
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:26
-
11:07
-
11:05
-
10:47
-
10:44
-
10:30
-
10:28
-
10:14
-
10:04
-
09:43
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:10
-
09:06
-
08:52
-
08:44