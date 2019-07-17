Набиуллин: никаких обид на «Зенит» нет. Не играл — значит сам виноват

Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России со своим бывшим клубом петербургским «Зенитом». Встреча состоится 21 июля в Сочи и начнётся в 21:30 мск.

«Мы постараемся показать хорошую игру, будем биться в каждом эпизоде. Уверен, болельщики получат удовольствие от этого поединка.



Я играл в „Зените“ полтора года, никакой обиды, побуждающей меня играть жёстко, нет. Скажу так: нас просто ждёт хороший матч, к которому мы будем полностью готовы. Да, особый настрой присутствует, но не более того.



Зенитовский этап карьеры — это было хорошее время. У нас была цель стать чемпионами — мы её достигли. Переход в „Зенит“ стал для меня первым, я сделал большой шаг вперёд. Я повзрослел, возмужал. И в „Рубине“, и в „Зените“ я получил очень много хорошего, прогрессировал и развивался как человек. Что не получилось? Возможно, был какой-то страх брать игру на себя. Я знал, что в „Зенит“ попадают лучшие игроки, и, возможно, именно излишняя скованность не позволила мне раскрыть свои лучшие качества.



Сидеть на скамейке запасных очень тяжело, но никаких обид на „Зенит“ у меня не было. Копался в себе, думал, что я сделал не так. Не играл? Значит, сам виноват», — приводит слова Набиуллина Bobsoccer.