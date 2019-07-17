Румменигге сравнил Левандовского со Шварценеггером
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге восхитился рельефной мускулатурой нападающего команды Роберта Левандовского, сравнив его с семикратным обладателем титула «Мистер Олимпия» Арнольдом Шварценеггером.
«Роберт чрезвычайно комфортно чувствует себя в „Баварии“. Посмотрите на его тело и игру, он может выступать на топ-уровне ещё несколько лет. Такого игрока нельзя отпускать. У него тело как у Арнольда Шварценеггера», — приводит слова Румменигге Sport Bild.
30-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 22 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Контракт игрока с «Баварией» действует до лета 2021 года.
Румменигге поддел Хуммельса, который перешёл в «Боруссию» Д
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