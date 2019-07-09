Румменигге поддел Хуммельса, который перешёл в «Боруссию» Д

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддел защитника Матса Хуммельса, который несколько недель назад покинул клуб и перешёл в дортмундскую «Боруссию».



«Я читал, что лучший немецкий центральный защитник больше не будет играть за «Баварию». Но, на мой взгляд, лучший немецкий центральный защитник играет в «Баварии», а также, кстати, за сборную», — приводит слова Румменигге AP News.

По данным источника, Румменигге имел в виду защитника «Баварии» Николаса Зюле.



30-летний Хуммельс является воспитанником «Баварии». Летом 2009 года он перешёл в «Боруссию» за € 4,2 млн. В 2016 году «Бавария» вернула игрока за € 35 млн. Нынешним летом Хуммельс вновь стал игроком «Боруссии». Сумма трансфера составила € 30,5 млн.