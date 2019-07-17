«Вест Хэм» купил Аллера, совершив рекордный трансфер в истории клуба
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе французского нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Себастьена Аллера.
Сумма трансфера составила € 40 млн, и она стала рекордной в истории английского клуба. Предыдущий рекорд «Вест Хэм Юнайтед» установил в начале июля, купив полузащитника «Вильярреала» Пабло Форнальса за € 28 млн.
Аллер успешно прошёл медицинское обследование и подписал с лондонцами контракт до лета 2024 года с возможностью продления ещё на год.
25-летний Аллер является воспитанником «Осера». За «Айнтрахт» он выступал с 2017 года. В составе немецкого клуба форвард принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 33 забитых мячей, а также отдал 19 результативных передач.
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