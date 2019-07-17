Сын экс-футболиста «Торпедо» получил два года ограничения свободы
Илья Лухвич, сын бывшего футболиста сборной Беларуси и «Торпедо» Александра Лухвича, получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа. Как сообщает Onliner, его подруга Анастасия Бутько получила полтора года.
Обоих осудили по статье о мошенничестве — молодые люди реализовывали телефоны с дефектами под видом исправных. Их обвиняли по ч. 2 ст. 209 УК («Мошенничество, совершённое повторно либо группой лиц»). Свою вину пара признала.
Александр Лухвич в бытность футболистом кроме «Торпедо» также выступал за «КАМАЗ» и «Уралан». В составе столичной команды он стал обладателем бронзовой медали чемпионата России—2000. Илья Лухвич также футболист, выступал за несколько белорусских клубов.
- 17 июля 2019
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:06
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:21
-
15:06
-
14:50
-
14:49
-
14:36
-
14:19
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:43
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:39
-
12:19
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
Партнерский контент