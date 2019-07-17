Сын экс-футболиста «Торпедо» получил два года ограничения свободы

Илья Лухвич, сын бывшего футболиста сборной Беларуси и «Торпедо» Александра Лухвича, получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа. Как сообщает Onliner, его подруга Анастасия Бутько получила полтора года.



Обоих осудили по статье о мошенничестве — молодые люди реализовывали телефоны с дефектами под видом исправных. Их обвиняли по ч. 2 ст. 209 УК («Мошенничество, совершённое повторно либо группой лиц»). Свою вину пара признала.



Александр Лухвич в бытность футболистом кроме «Торпедо» также выступал за «КАМАЗ» и «Уралан». В составе столичной команды он стал обладателем бронзовой медали чемпионата России—2000. Илья Лухвич также футболист, выступал за несколько белорусских клубов.