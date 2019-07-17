«Тоттенхэм» подтвердил готовность избавиться от Роуза и Янссена

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» подтвердил тот факт, что ряд его ведущих футболистов в ближайшее время могут покинуть клуб. Так, на предсезонный тур команды в Азии не поехали защитник Дэнни Роуз, полузащитник Жорж-Кевин Нкуду и форвард Винсент Янссен.
Как сообщает официальный сайт лондонцев, игрокам предоставили время на изучение вариантов с продолжением карьеры в другом клубе.
Нет в списке также Сержа Орье, Давинсона Санчеса, Виктора Ваньямы, Эрика Дайера, Бена Дэвиса и Кэмерона Картер-Уильямс. Однако, если первые три игрока присоединятся к команде позже из-за участия в КАН, то три последних футболиста остались восстанавливаться после травм в Великобритании.
Ранее стало известно, что ещё один крайний защитник «шпор» Киран Триппьер в ближайшее время покинет состав клуба. Британец уже находится в Мадриде, где должен заключить контракт с местным «Атлетико».
- 17 июля 2019
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