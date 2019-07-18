Новичок «Саутгемптона» Че Адамс: «Да, именно в честь Че Гевары меня и назвали»
Новобранец «Саутгемптона» Че Адамс, который недавно перешёл в стан «святых» из «Бирмингем Сити», выступавшего в Чемпионшипе, рассказал, связано ли его имя с Эрнесто Че Геварой.
«Да, именно в честь него меня и назвали. В то время, когда я родился, о Че Геваре часто говорили в новостях – что-то о том, где его захоронили, хотя я не уверен. Просто моей маме действительно понравилось это имя», – приводит слова Адамса The Guardian.
Адамс родился 13 июля 1996 года в Лестере. Активные поиски могилы команданте кубинской революции 1959 года велись с 1995 по 1997 год.
Напомним, что 23-летний нападающий был куплен «Саутгемптоном» за £ 15 млн. В минувшем сезоне Адамс забил 22 гола в 46 матчах Чемпионшипа и был номинирован на приз лучшему игроку года.
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