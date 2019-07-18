«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном кубке чемпионов

В матче Международного кубка чемпионов лондонский «Арсенал» вырвал победу у мюнхенской «Баварии» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк — Хоум Депот-центр» в Карсоне (США).



Все голы были забиты во втором тайме. Первый мяч в свои ворота срезал защитник мюнхенцев Луис Познански на 49-й минуте. Примерно через 20 минут Роберт Левандовски сравнял счёт, забив головой с подачи бывшего игрока «Арсенала» Сержа Гнабри. Решающий мяч был забит в концовке встречи на 88-й минуте молодым форвардом англичан Эдвардом Нкетиа с передачи Тайриса Джон-Джулса. Этот гол стал первым для Нкетиа за основную команду «Арсенала».



Следующий матч «канониры» проведут с «Фиорентиной». «Баварии» предстоит игра с мадридским «Реалом». Обе встречи состоятся 21 июля.