«РБ Лейпциг» приобрёл форварда «ПСЖ» Нкунку

«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Кристофера Нкунку.



Соглашение между немецким клубом и 21-летним футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. За свою новую команду Нкунку будет выступать под 18-м номером. Сумма трансфера не разглашается, однако ранее сообщалось, что «ПСЖ» оценивает форварда в € 15 млн.



«Я счастлив, что смогу носить футболку этого клуба. Я много слышал о нём и убеждён, что стиль команды отлично подходит мне. С некоторыми игроками я знаком по выступлениям за «ПСЖ» и молодёжную сборную Франции. Думаю, мне удастся быстро влиться в коллектив», — заявил Нкунку.



Нкунку является воспитанником «ПСЖ» и защищал цвета парижского клуба с 2016 года. В сезоне-2018/19 Кристофер провёл за 29 матчей и забил 4 мяча во всех турнирах на клубном уровне.

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