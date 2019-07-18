Найнгголан готов пойти на большое снижение зарплаты ради перехода в «Кальяри»

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан готов пойти на значительное снижение своей заработной платы ради перехода в «Кальяри». В миланской команде бельгийский футболист получал £ 4 млн в год. Сделка будет ближе к завершению в том случае, если «Интер» летом укрепит свою линию полузащиты.
Как сообщает Tuttosport, 31-летний игрок отказался от идеи перейти в один из клубов китайской Суперлиги в пользу возвращения в «Кальяри», где он играл с 2010 по 2014 год. Летом 2014-го он перебрался в «Рому», где провёл ещё четыре сезона.
В минувшем сезоне Серии А Раджа провёл 29 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами.
Ранее стало известно, что Конте запретил Найнгголану и капитану «Интера» Мауро Икарди присутствовать на тактических занятиях команды.
- 18 июля 2019
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