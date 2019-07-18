Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Найнгголан готов пойти на большое снижение зарплаты ради перехода в «Кальяри»

Найнгголан готов пойти на большое снижение зарплаты ради перехода в «Кальяри»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан готов пойти на значительное снижение своей заработной платы ради перехода в «Кальяри». В миланской команде бельгийский футболист получал £ 4 млн в год. Сделка будет ближе к завершению в том случае, если «Интер» летом укрепит свою линию полузащиты.

Как сообщает Tuttosport, 31-летний игрок отказался от идеи перейти в один из клубов китайской Суперлиги в пользу возвращения в «Кальяри», где он играл с 2010 по 2014 год. Летом 2014-го он перебрался в «Рому», где провёл ещё четыре сезона.

В минувшем сезоне Серии А Раджа провёл 29 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами.

Ранее стало известно, что Конте запретил Найнгголану и капитану «Интера» Мауро Икарди присутствовать на тактических занятиях команды.

«Кальяри» хочет вернуть Найнгголана
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент