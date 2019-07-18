Чемпион мира—1998 лишился прав из-за вождения в нетрезвом состоянии
Бывший футболист сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге лишён водительского удостоверения из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Как сообщает Corriere di Torino, француз изначально отказался от освидетельствования и согласился на это только через час.
На данный момент неизвестно, на какой срок Трезеге лишён права управления автомобилем. Также он был оштрафован.
Трезеге долгое время играл за «Ювентус», в составе которого стал самым результативным иностранцем в истории клуба. Выступал за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года, в финале которого забил золотой гол в ворота сборной Италии, принеся победу своей команде со счётом 2:1.
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