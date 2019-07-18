«Интер» готов предложить Лукаку пятилетний контракт на сумму £ 41 млн
Руководство миланского «Интера» намерено предложить нападающему Ромелу Лукаку пятилетний договор на общую сумму £ 41 млн (€ 45,6 млн), включая бонусы, если сможет договориться с «Манчестер Юнайтед» о трансфере, сообщает Sky Sports.
Последнее предложение «Интера» о покупке 26-летнего бельгийца составило £ 63 млн (€ 70 млн), но миланский клуб готов перевести эти деньги несколькими платежами в течение двух лет. «Юнайтед» не согласен на такие условия. «Красные дьяволы» рассчитывают выручить с продажи футболиста более £ 79 млн (€ 88 млн).
В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.
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