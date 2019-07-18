«Интер» не хочет платить € 80 млн за Лукаку и может переключиться на Кавани

Руководство миланского «Интера» определилось с альтернативной трансферной целью на случай неудачи в переговорах по нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Нерадзурри уже долгое время не могут прийти к договорённости с «красными дьяволами». Манкунианцы отказываются снижать свои финансовые запросы и требуют за бельгийца более € 80 млн, что не устраивает «Интер».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, если в ближайшее время ситуация не изменится, итальянский клуб переключит своё внимание на форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. В «Интере» уверены, что уругвайца удастся приобрести за небольшую сумму, поскольку ему уже 32 года, а его контракт истекает следующим летом. Миланцы готовы предложить форварду зарплату в € 9 млн, что на € 3 млн меньше его нынешнего оклада.
- 18 июля 2019
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