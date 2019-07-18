Заха сообщил «Кристал Пэлас» о желании покинуть клуб

Правый вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха сообщил руководству клуба, что хочет сменить команду. Главным претендентом на 26-летнего игрока считается лондонский «Арсенал», сообщает Sky Sports.
Заха провёл встречу с боссами «Кристал Пэлас» после Кубка африканских наций, где он помог сборной Кот-д’Ивуара дойти до четвертьфинала.
Ранее в июле «Кристал Пэлас» отказался продавать вингера «Арсеналу» за £ 40 млн (€ 44,5). Ожидается, что в ближайшие дни «канониры» предложат «орлам» улучшенный вариант сделки.
Уилфрид — воспитанник «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», но вернулся в клуб спустя один сезон. В минувшей кампании Заха забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.
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