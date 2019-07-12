Видео: защитник сборной Алжира схватил руку Заха, ударил ей себя по лицу и упал

Игрок защитной линии национальной команды Алжира Рами Бенсебаини пытался заработать фол в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций против сборной Кот-д'Ивуара. 24-летний защитник схватил руку лидера «слонов» Уилфрида Заха, ударил ей себя по лицу и тут же упал, имитируя фол со стороны хавбека Кот-д'Ивуара. Эфиопский арбитр Бамлак Тессема проигнорировал грязную выходку алжирца.
Видео можно посмотреть в "твиттере" African Football Report.
Основное время встречи завершилась со счётом 1:1. В составе сборной Алжира отличился полузащитник Софьян Фегули, а за Кот-д’Ивуар забил нападающий Жонатан Коджиа. На 48-й минуте алжирский форвард Багдад Бунеджа не реализовал 11-метровый удар. В двух дополнительных таймах счёт остался прежним. В послематчевой серии пенальти игроки Алжира реализовали четыре удара, их соперники — три.
Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией. Кот-д’Ивуар покидает турнир.
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