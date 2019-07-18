Молодёжные и вторые команды «Зенита» и «Барселоны» сыграют 6 и 9 августа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в этом году состоятся матчи молодёжной и второй команд клуба с молодёжной и второй командами «Барселоны».
«В этом году сыграют молодёжные команды «Зенита» и «Барселоны» — 6 августа, в день открытия после реконструкции стадиона «Смена» в «Газпром»-Академии. Тремя днями позже, 9-го числа, с «Барселоной B» сыграет «Зенит-2». Также с вице-президентом «Барселоны» обсудили, какие условия должны быть выполнены, чтобы состоялась игра основными составами. Главный принцип один – должны играть все самые сильные игроки команд. Мы хотим принять „Барселону“ на «Газпром Арене»», — цитирует Медведева «Рейтинг букмекеров».
Ранее сообщалось, что «Зенит» может сыграть с «Барселоной» на «Газпром Арене» 1 августа.
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