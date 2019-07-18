Медведев: предложение «Сочи» по Заболотному абсолютно рыночное, а «Уфы» — нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предложениях, которые сделали по форварду команды Антону Заболотному «Сочи» и «Уфа».

«Предложение из «Сочи» абсолютно рыночное. А предложение «Уфы» таковому не соответствует. Здесь ситуация простая: как игрок может не согласиться переходить в какую-либо команду, так и клуб может не согласиться отдавать футболиста», — приводит слова Медведева «Рейтинг букмекеров».

Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.

