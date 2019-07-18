Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Болонья» опубликовала заявление о состоянии здоровья Михайловича

«Болонья» опубликовала заявление о состоянии здоровья Михайловича
Футбол / Италия 0

«Болонья» на своём официальном сайте опубликовала заявление о состоянии здоровья главного тренера команды Синиши Михайловича, у которого ранее был диагностирована лейкемия.

«Через три дня после поступления Синиши Михайловича в гематологическое отделение Института гематологии и терапевтической онкологии был завершён этап определения типа возбудителя заболевания. У тренера был выявлен миелоидный острый лейкоз. Сегодня Михайлович начал проходить курс химиотерапии. Несмотря на то что наставник продолжает оставаться в медицинском учреждении, он находится в непосредственном ежедневном контакте с коллегами по тренерскому штабу», — сказано в заявлении клуба.

О своей болезни Михайлович рассказал общественности лишь несколько дней назад.

Михайлович: меня охватило море любви. Теперь я уверен в победе над лейкемией
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент