«Болонья» опубликовала заявление о состоянии здоровья Михайловича

«Болонья» на своём официальном сайте опубликовала заявление о состоянии здоровья главного тренера команды Синиши Михайловича, у которого ранее был диагностирована лейкемия.

«Через три дня после поступления Синиши Михайловича в гематологическое отделение Института гематологии и терапевтической онкологии был завершён этап определения типа возбудителя заболевания. У тренера был выявлен миелоидный острый лейкоз. Сегодня Михайлович начал проходить курс химиотерапии. Несмотря на то что наставник продолжает оставаться в медицинском учреждении, он находится в непосредственном ежедневном контакте с коллегами по тренерскому штабу», — сказано в заявлении клуба.

О своей болезни Михайлович рассказал общественности лишь несколько дней назад.