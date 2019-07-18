«Болонья» опубликовала заявление о состоянии здоровья Михайловича
«Болонья» на своём официальном сайте опубликовала заявление о состоянии здоровья главного тренера команды Синиши Михайловича, у которого ранее был диагностирована лейкемия.
«Через три дня после поступления Синиши Михайловича в гематологическое отделение Института гематологии и терапевтической онкологии был завершён этап определения типа возбудителя заболевания. У тренера был выявлен миелоидный острый лейкоз. Сегодня Михайлович начал проходить курс химиотерапии. Несмотря на то что наставник продолжает оставаться в медицинском учреждении, он находится в непосредственном ежедневном контакте с коллегами по тренерскому штабу», — сказано в заявлении клуба.
О своей болезни Михайлович рассказал общественности лишь несколько дней назад.
Михайлович: меня охватило море любви. Теперь я уверен в победе над лейкемией
- 18 июля 2019
-
22:28
-
22:01
-
21:59
-
21:52
-
21:20
-
21:16
-
20:57
-
20:56
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:48
-
19:45
-
19:37
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
19:09
-
18:48
-
18:30
-
18:22
-
18:05
-
17:52
-
17:41
-
17:36
-
17:31Мирзов подписал контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
17:21
-
17:15
-
17:03
-
16:46
-
16:42
-
16:31
-
16:17
-
16:13
-
16:06
Партнерский контент