Бельгийский клуб отстранён от выступлений в ЛЕ за участие в договорных матчах

УЕФА принял решение отстранить «Мехелен» от участия в Лиге Европы в связи с организацией клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии. 3 июня по итогам расследования УЕФА допустил команду к участию в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал её на один еврокубковый сезон, одобрив решение Королевского бельгийского футбольного союза. УЕФА пересмотрел своё решение и установил причастность бельгийского клуба к нелегальным победам.



«Согласно статье 4.02 регламента турнира, УЕФА может опираться на то или иное решение национальной или международной спортивной организации, а также арбитражного или государственного суда. Было принято во внимание, что УЕФА изо всех сил борется с договорными матчами, которые являются серьезной проблемой современного спорта, а также тот факт, что Федерация футбола Бельгии после решения БАС убрал «Мехелен» из списка участников клубных турниров УЕФА в сезоне-2019/20. Апелляционная инстанция УЕФА признала решение ФФБ и БАС отстранить «Мехелен» от участия в турнирах УЕФА и аннулировала своё решение от 15 июля согласно статье 4.02 регламента Лиги Европы», – говорится на официальном сайте УЕФА.

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