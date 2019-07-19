Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы. В частности, тульскому «Арсеналу» предстоит встретиться с азербайджанским «Нефтчи». Первый матч пройдёт 25 июля в Туле. Ответная игра состоится спустя неделю — 1 августа в Баку.



«Арарат-Армения» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар)

ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Шкендия» (Северная Македония) – «Дюделанж» (Люксембург)

«Санта-Колома» (Андорра) – «Астана» (Казахстан)

«Слован» Бр (Словакия) – «Фероникели» (Косово)

«Норрчёпинг» (Швеция) – «Лиепая» (Латвия)

«Хёугесунн» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)

«Лехия» (Польша) – «Брондбю» (Дания)

«Домжале» (Словения) – «Мальмё» (Швеция)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Кайрат» (Казахстан)

АЕК (Кипр) – «Левски» (Болгария)

«Види» (Венгрия) – «Вадуц» (Лихтенштейн)

«Мольде» (Норвегия) – «Чукарички» (Сербия)

«Торино» (Италия) – «Дебрецен» (Венгрия)

«Легия» (Польша) – КуПС (Финляндия)

«Габала» (Азербайджан) – «Динамо» Тб (Грузия)

«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия)

«Эспаньол» (Испания) – «Стьярнан» (Исландия)

«Утрехт» (Нидерланды) – «Зриньски» ( Босния и Герцеговина)

«Йени Малатьяспор» (Турция) – «Олимпия» Л (Словения)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург)

ДАК 1904 (Словакия) – «Атромитос» (Греция)

«Пюник» (Армения) – «Яблонец» (Чехия)

«Будучность» (Черногория) – «Заря» (Украина)

«Вентспилс» (Латвия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта)

«Страсбург» (Франция) – «Маккаби» Х (Израиль)

«Вулверхэмптон» (Англия) – «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Аполлон» Л (Кипр)

«Флора» (Эстония) – «Айнтрахт» Ф (Германия)

«Женесс» (Люксембург) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)

«Гонвед» (Венгрия) – «Университатя» Кр (Румыния)

«Алашкерт» (Армения) – «Стяуа» (Румыния)

«Шахтёр» С (Беларусь) – «Эсбьерг» (Дания)

«Локомотив» Пл (Болгария) – «Спартак» Тр (Словакия)

«Коннас Куэй» (Уэльс) – «Партизан» (Сербия)

«Партизани» (Албания) – «Шериф» (Молдавия)

«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан)

ЦСКА С (Болгария) – «Осиек» (Хорватия)

«Пяст» (Польша) – «Рига» (Латвия)

«Люцерн» (Швейцария) – КИ «Клаксвик» (Фарерские острова)

«Тре Пенне» (Сан-Марино) – «Судува» (Литва)

«Арис» (Греция) – АЕЛ (Кипр)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Хеккен» (Швеция)

«Антверпен» (Бельгия) – «Вииторул» (Румыния)

«Валур» (Исландия) – «Лудогорец» (Болгария)



Расписание матчей квалификационного раунда Лиги Европы доступно на «Чемпионате».