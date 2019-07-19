Мбаппе предпочитает продолжить карьеру не в «Реале», а в «Манчестер Сити»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе предпочтительным местом продолжения своей карьеры рассматривает не «Реал», как сообщалось ранее, а «Манчестер Сити», утверждает El Pais.

По информации источника, у 20-летнего нападающего парижан сложились хорошие отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, который хотел заполучить его в свою команду ещё в 2017 году. Наставник чемпиона Англии и французский футболист периодически контактируют. Именно под руководством Гвардиолы форвард в будущем хотел бы поиграть.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.