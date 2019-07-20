«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

«Уфа» и «Краснодар» объявили составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Уфа": Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.
Запасные: Шафинский, Аликин, Мохбалиев, Засеев, Кротов, Емельянов, Ванек, Сысуев, Бизяк, Гиоргобиани.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон, Намли, де Вильена, Ари, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Игнатьев, Сулейманов, Иван, Берг.
Матч состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервным рефери будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
И «Уфа», и «Краснодар» потерпели поражение в 1-м туре Премьер-Лиги. В настоящий момент команды занимают 11-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.
- 20 июля 2019
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