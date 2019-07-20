«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на матч 2-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Уфа» — «Краснодар».



Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал голов в матче больше 1,5 за 1.77.



«Краснодар» начинает сезон с двух выездов подряд. Позади неудачный матч в Грозном, а впереди — игра в Уфе. В эту субботу «быкам» нужно как минимум повторить результаты прошлых сезонов: два года подряд краснодарцы обыгрывали «Уфу» на её поле со счётом 1:0. Нынешний состав Мурада Мусаева без Перейры и Каборе, покинувших команду, без травмированных Газинского и Классона, пожалуй, ещё не сыгрался. И эту проблему нужно решать в срочном порядке, ведь уже в четвёртом туре «Краснодару» играть с «Зенитом». Не забываем также про квалификацию Лиги чемпионов, которая не за горами.



«Уфа», как и «Краснодар», стартовала с гостевого поражения. Команда Вадима Евсеева действовала старательно в Екатеринбурге, но уступила «Уралу» по делу. Когда хозяева той встречи обостряли игру через фланги, у уфимской обороны регулярно возникали проблемы. В матче с «Краснодаром» клубу из столицы Башкортостана придётся ещё сложнее: соперник будет атаковать разнообразно, и остановить его нужно будет постараться. Я ставлю в этой встрече на «Краснодар». Вернее, на то, что он не проиграет и тотал голов в матче будет больше (1,5) за 1,77».