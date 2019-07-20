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Зидан: в «Реале» Азар станет ещё лучше

Зидан: в «Реале» Азар станет ещё лучше
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что на «Сантьяго Бернабеу» бельгийский вингер Эден Азар может стать ещё лучше.

«Я думаю, что ему нужно было перейти в „Реал“. Ему нужен был такой клуб, как „Реал“. В этом клубе есть что-то особенное, и игроки это знают. Я пришёл сюда в 29 лет и стал лучше здесь, и я думаю, что с ним произойдёт нечто подобное. Я думаю, что он может стать ещё лучше, чем уже есть. Теперь, когда он здесь, мы должны извлечь из его возможностей максимум», — приводит слова Зидана Football Espana.

Азар перешёл в «Реал» этим летом из «Челси». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Ранее сообщалось, что за «сливочных» бельгиец будет выступать под 23-м номером.

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