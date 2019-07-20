Марсело: Неймар лучше Азара
Защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело сравнил своего партнёра по национальной команде Неймара с одноклубником Эденом Азаром.
«Неймар непредсказуемый игрок. Когда защитник что-то ждёт от него, он уже думает о чём-то другом, против него невозможно защититься. Я испытал бы огромное удовольствие, если бы он оказался в „Реале“. „Реал“ должен делать всё, чтобы подписывать контракты с лучшими игроками мира. Его прошлое в „Барселоне“ не было бы проблемой.
Азар — это топ-игрок. Футболист высокого уровня. Как и у Неймара, у него есть все качества, чтобы находиться в пятёрке лучших игроков планеты. Он впечатляет. Но их нельзя сравнивать. Для меня Неймар лучше Азара", — приводит слова Марсело Marca.
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