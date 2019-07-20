Д. Луис: Лэмпард любит «Челси», он обладает ДНК этого клуба

Защитник лондонского «Челси» Давид Луис поделился мнением о новом главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде, а также рассказал о целях на предстоящий сезон.

«Интенсивность — самая важная вещь в современном футболе. Все могут это подтвердить. В прошлом финале Лиги чемпионов были две команды, способные играть на высоком уровне интенсивности.

Лэмпард любит «Челси», он обладает ДНК этого клуба и всем необходимым. Тренерский штаб работает с любовью и страстью, хочет научить нас всему лучшему, чтобы мы отлично выступали на поле.

У нас есть амбиции. Если играешь за «Челси», у тебя должны быть амбиции. Мы сделаем всё возможное и будем бороться за победу во всех турнирах», — сказал бразилец в интервью Sky Sports.