ЦСКА — «Оренбург»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Тренерские штабы московского ЦСКА и «Оренбурга» определились с составами на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диай.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.
Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится сегодня, 20 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Васин действительно средний защитник. Но проблемы ЦСКА его добивают
Виктор – не топовый центрдеф, но уровня РПЛ. Его пара с Шарлией – большая проблема для «армейцев».
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