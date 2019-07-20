ЦСКА — «Оренбург»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Оренбурга» определились с составами на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диай.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится сегодня, 20 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.