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ЦСКА — «Оренбург»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

ЦСКА — «Оренбург»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Оренбурга» определились с составами на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диай.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится сегодня, 20 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Васин действительно средний защитник. Но проблемы ЦСКА его добивают
Виктор – не топовый центрдеф, но уровня РПЛ. Его пара с Шарлией – большая проблема для «армейцев».
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