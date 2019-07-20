Федотов: в скором времени даже не будем помнить, что у нас когда-то не было VAR

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после поражения со счётом 1:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА рассказал об отношении к VAR.

«Весь мир развивается. Во всех видах спорта есть соколиный, орлиный глаз. Очень сложно судье успеть уследить за всеми перипетиями игры. На помощь должна приходить электроника, которая сможет рассудить эти моменты.

Сейчас мы видим, что судья в единичных случаях бегает к экрану посмотреть повтор — ему всё передают по наушнику, поэтому темп игры уже не замедляется. Всё совершенствуется. В скором времени мы даже не будем помнить, что у нас когда-то не было VAR», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.