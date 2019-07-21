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Кононов: не думаю, что слухи о Гилерме положительно повлияли на Максименко

Кононов: не думаю, что слухи о Гилерме положительно повлияли на Максименко
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после ничьей со счётом 2:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» поделился мнением об игре голкипера команды Александра Максименко в нынешнем сезоне.

«Могла ли информация об интересе «Спартака» к Маринато Гилерме положительно повлиять на Максименко? Думаю, нет. Он хорошо играет, прогрессирует как вратарь. Надо спокойно к этому относиться, каждый молодой футболист может как совершать ошибки, так и хорошо играть. У Саши хорошие задатки, и при должном отношении к себе он будет ещё сильнее», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Спартак» вместе с «Ростовом» и тульским «Арсеналом» находится в группе лидеров чемпионата России. У каждой команды по четыре очка.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 27 июля и начнётся в 16:30 мск.

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