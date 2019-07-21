«Спартак»: клуб возмущён действиями сотрудников «Ростов Арены», стюардов и ОМОНа

Московский «Спартак» опубликовал заявление об инциденте с болельщиками команды, который произошёл после окончания выездного матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).
«Футбольный клуб «Спартак» ознакомился с имеющимися на этот момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием наших болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов Арены» после матча 2-го тура с «Ростовом».
Клуб возмущён действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины.
Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые в ходе матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу — 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча.
Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции.
Клуб призывает Премьер-Лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций», — говорится в заявлении красно-белых.
- 21 июля 2019
-
14:11
-
14:05
-
13:55
-
13:54
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:04
-
13:04
-
12:57
-
12:48
-
12:42
-
12:36
-
12:29
-
12:26
-
12:14
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
11:03
-
10:53
-
10:37
-
10:26
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:42
-
09:41
-
09:33
-
09:24
-
08:34
-
07:09
-
06:26
-
05:54