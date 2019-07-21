Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мурило: перед переходом в «Локомотив» консультировался с Педро Рошей и Витиньо

Мурило: перед переходом в «Локомотив» консультировался с Педро Рошей и Витиньо
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского «Локомотива» Мурило рассказал, как принимал решение о переезде в Россию, а также назвал соотечественников из РПЛ, с которыми продолжает общаться.

«Когда узнал об интересе «Локомотива»? В Тулоне проходил международный турнир, где я играл в составе молодёжной сборной Бразилии. Про Российскую Премьер-Лигу я уже знал. Мой брат очень любит футбол. Вместе с ним мы смотрели несколько матчей чемпионата России. Ведущие команды – «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА – известны в Бразилии.

Также о России мне рассказывали Педро Роша и Витиньо, которые играли в РПЛ. Все отзывались о вашей стране в позитивном ключе. Знакомые в Премьер-Лиге остались и сейчас – Айртон из «Спартака», Раванелли из «Ахмата».

Родители всегда поддерживали меня и сейчас хотят как можно быстрее приехать в Россию, чтобы познакомиться со страной. Также скоро ко мне приедет невеста, но мы пока не решили, останется ли она здесь насовсем. Посмотрим, какое впечатление произведёт на неё Россия», — приводит слова Мурило официальный сайт «Локомотива».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент