Лебедев – о фанатах «Спартака»: если это сойдёт виновным с рук, так будет везде

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал инцидент с болельщиками московского «Спартака», которых избили после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Ситуация из рук вон выходящая. Ростов-на-Дону принимал чемпионат мира, во всех городах, где был ЧМ, было тихо и спокойно. Никаких стычек, никаких инцидентов не было. Сейчас что-то случилось. Мы видим: в Самаре на финале кубка России, сейчас в Ростове. Правоохранительным органы как будто вернулись обратно на десять лет назад и продолжают тем же способом разговаривать с болельщиками. Количество дубинок равно количеству болельщиков. Это в корне неправильно, и с этим нужно бороться прямо сейчас.



Я готов обратиться и в Росгвардию к господину Золотову, и в МВД для того, чтобы они провели тщательное расследование. Если были превышены со стороны правоохранительных органов необходимые меры, то должны быть наказаны виновные, потому что сваливать вину на болельщиков неправильно.



Росгвардия объяснила эту ситуацию тем, что якобы во время футбольного матча были использованы пиротехнические средства и после него они пытались задержать виновных.



Во-первых, как эти средства на стадион вообще попали? Если Росгвардия вместе со стюардами обязаны проверять на входе всех болельщиков, значит, как болельщики смогли пронести пиротехнические средства? Либо это некачественный досмотр, либо сговор и Росгвардия осознанно пропустила болельщиков с пиротехникой.



Во-вторых, все средства обнаружения нарушителей с помощью камер вплоть до выявления места, ряда, сектора и цвета волос существуют. В связи с этим необязательно запирать людей в подтрибунном помещении с семьями и детьми, мариновать их там по 40 минут, чтобы потом ворваться, избить всех дубинками и задержать якобы тех, кто использовал пиротехнику. Это своего рода отмазка со стороны Росгвардии, чтобы попытаться смягчить скандал.



Если сегодня это сойдёт с рук, то завтра мы получим эту ситуацию на всех футбольных матчах РПЛ. Если в Москве и Санкт-Петербурге научились кое-как работать с болельщиками, то мы видим, что в других городах менталитет российских правоохранительных органов остался в милиции, а не полиции. Поэтому необходимо, чтобы провели расследование. Если виноваты болельщики, то выявите, накажите. Есть способ административного наказания: вплоть до недопуска на матч. Но если ОМОН превысил свои полномочия, то тот, кто отдал приказ бить дубинками, должен снять погоны.



Футбольный клуб «Ростов» должен был прокомментировать эту ситуацию буквально через 15 минут. Поскольку видео болельщиков в Сеть было выложено тут же и по нему видно, что болельщики не оказывали никакого сопротивления и никакого конфликта особо не было», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.